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Ali İhsan Varol ve Emrah Safa Gürkan'ın pişmaniye hakkında söyledikleri İzmitlileri sinirlendirdi! Suç duyurusunda bulunacaklar!

Sunucu Ali İhsan Varol ve akademisyen Emrah Safa Gürkan'ın pişmaniye hakkında söylediklerinin ardından İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Ali İhsan Varol ve Emrah Safa Gürkan'ın pişmaniye hakkında söyledikleri İzmitlileri sinirlendirdi! Suç duyurusunda bulunacaklar!

İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, pişmaniyeyle ilgili söylemleri nedeniyle sunucu Ali İhsan Varol ve tarihçi yazar Emrah Safa Gürkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Ali İhsan Varol ve Emrah Safa Gürkan'ın pişmaniye hakkında söyledikleri İzmitlileri sinirlendirdi! Suç duyurusunda bulunacaklar!

Kelime Oyunu isimli yarışmanın sunucusu Ali İhsan Varol,  programında, “İzmitliler bunu yemez, satarız biz bunu. Yoldan geçenden vergi alalım” ifadelerine yer verdi. Tarihçi yazar Emrah Safa Gürkan da sosyal medya hesabından, “Hiçbir İzmitli pişmaniye yemez arkadaşlar, sizi kekliyorlar. Pişmaniye İzmit’in yoldan geçenleri vergilendirmek için bulduğu bir metottur...” paylaşımında bulundu.

 

 

Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre, İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, Varol ve Gürkan'la ilgili 21 Mart Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Şahin, "Bu kent insanlarını kentine ve pişmaniyesine sahip çıkmaya, Pişmaniyeciler Derneği olarak şikayet başvurusunda bulunacağımız zaman yanımızda olmaya ve bu hadsizlere haddini medeni bir şekilde bildirmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ali İhsan Varol ve Emrah Safa Gürkan'ın pişmaniye hakkında söyledikleri İzmitlileri sinirlendirdi! Suç duyurusunda bulunacaklar!

Emine Özfalcı
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