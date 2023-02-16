Ali Kaan Sahanbaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kaan Sahanbaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Kaan Sahanbaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Kaan Sahanbaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Kaan Sahanbaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kaan Sahanbaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Kaan Sahanbaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Kaan Sahanbaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Kaan Sahanbaz 22 Mart 2000 tarihinde Corum şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ali Kaan Şahanbaz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Kaan Sahanbaz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ali Kaan Sahanbaz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Kaan Sahanbaz'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Kaan Sahanbaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alikaaan.8/

Ali Kaan Sahanbazboyu ve yaşı kaç

Ali Kaan Sahanbaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Kaan Sahanbaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ali Kaan Sahanbaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Kaan Sahanbaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2019 yılında İçel İdmanyurdu

10 Ocak 2020 yılında Yozgatspor 1959

30 Temmuz 2021 yılında Bld Kütahya

8 Eylül 2022 yılında 1954 Kelkit Bld

30 Haziran 2023 yılında Bld Kütahya

Ali Kaan Sahanbaz kimdir

Ali Kaan Sahanbaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Kaan Sahanbaz şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Ali Kaan Sahanbaz nereli

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