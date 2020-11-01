Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de staj yapan Ali Kaygusuz, İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremde enkaz altında kalmıştı. İzmir Seferihasar'da yaşanan depremin ardından enkaz altında kalan Ali Kaygusuz için iyi haberler almayı diliyoruz açıklamasını yapan Göztepe Kulubü, bugün Ali Kaygusuz'un durumu hakkında yeni bir açıklama yayınladı. Peki, Ali Kaygusuz kimdir? Ali Çağın Kaygusuz kurtarıldı mı, öldü mü?

ALİ KAYGUSUZ ÖLDÜ MÜ?

Göztepe'de bir dönem staj yapan Ali Kaygusuz, İzmir depreminde enkaz altında kalmıştı. Enkaz

Göztepe Kulübü yaptığı açıklamada ''Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali’yi, Ali Kaygusuz’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali’ye Allah’tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'da Ali Kaygusuz'un vefat haberini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Kocaoğlu gece yarısı ise "Ali güzel Ali canım Ali Başımız sağolsun" mesajını paylaşarak ölüm haberini duyurdu.

Ünlü oyuncu arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafını "Sen bizim bitmeyecek şiirimizsin Ali / zaman ki sonsuzdur /Bitmemiş şiirler gibidir" notuyla paylaştı.

GERİDE KALANLAR...

Koyu bir Göztepe taraftarı olan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altından çıkarılan biletleri, forması ve şiirleri yürek burktu.