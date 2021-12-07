Ali Koç, Pereira'nın kalbini kırdı! Portekizli teknik adam yakınlarına dert yandı! "Beni yalnız bıraktılar!"

Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 27 puanla 3 sırada bulunan ve lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, hem oyuncu tercihleri hem de oynattığı diziliş ile oldukça eleştiri toplamıştı. Son dönemlerde takımdan gönderileceği üzerine haberler çıkan Pereira'nın yerine yeni teknik adamlar konuşulunca Portekizli çalıştırıcı yakınlarına "Hayatımı Fenerbahçe'ye adadım. Ama başka bir hoca ile görüşüldüğü iddialarına tek bir yalanlama yapmadılar. Beni yalnız bıraktılar" diyerek serzenişte bulundu.

GOLLERE TEPKİ VERMEDİ

Son haftalardaki kötü gidişata Çaykur Rizespor karşısında son veren Fenerbahçe, rakibini 4-0'lık net skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı lacivertli ekipte teknik direktör Vitor Pereira'nın ise atılan gollere tepki vermemesi huzursuzluğunu gözler önüne serdi. İlk 3 gole sevinmeyen Pereira, sadece 4. gole tepki verdi. Deneyimli teknik adamın bu sessizliğinin yönetime olan kırgınlığından kaynaklandığı öne sürüldü.

HABERLERE YÖNELİK BİR AÇIKLAMA BEKLEDİ

İddialara göre geçtiğimiz hafta basında çıkan Farioli haberleri, Vitor Pereira'yı kızdırdı. Takımın başında olduğu sürede bu tarz haberlerin gündeme gelmesini doğru bulmayan Pereira, gidişatı iyiye çevirmek için mücadele ederken yönetimin bu tarz haberlere karşı herhangi bir yalanlama açıklaması yapmamasına oldukça kırıldı.

"BENİ ÇOK YALNIZ BIRAKTILAR"

Portekizli teknik adamın yönetimin bu sessizliğinin üzerine yakın çevresine dert yandığı ve "Ben tüm hayatımı Fenerbahçe'ye adadım. Eşimi ve çocuklarımı Portekiz'e gönderip tesislere kapandım. Buna rağmen destek görmüyorum. Yönetim iddialar hakkında bana sahip çıkan tek bir açıklama dahi yapmadı. Beni çok yalnız bıraktılar. Ben de insanım ve benim de destek ve motivasyona ihtiyacım var" açıklamalarında bulunduğu öne sürüldü.