Ali Koç'tan flaş açıklamalar "Cocu'yu getirmek hataydı"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Camiaya Sesleniş kapsamında FB TV'de önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç "Zaman zaman hatalı kararlar vermiş olabiliriz ama biz hatalarımızdan dönmeyi bilen insanlarız. Özetle başarısız olduk. Cocu'yu getirmek hataydı." dedi.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

"Gözümden yaşadığım bir rahatsızlık nedeniyle bir gün gecikme yaşadık, özür dilerim."

"İlerleyen dönemlerde sadece ve sadece YouTube'da göreceğiniz içerikler olacak. Belki de transferler bile artık ilk önce YouTube'dan açıklanacak."

"Aralık ayında yapmayı planladığımız Camiaya Sesleniş programı Ersun hocanın imza töreni nedeniyle ocak ayına ertelenmişti. Ocak ayında yapmayı planladığımız programı da 10-15 günlük gecikmeyle yapıyoruz."

"HUKUKA GÜVENMEK ZORUNDAYIZ"

"Bizim için önemli olan Yargıtay'da bekleyen davamız. Bu süreç çok uzadı. Bundan fazla da söyleyebileceğimiz bir şey yok, hukuka güvenmek zorundayız."

"3 Temmuz konusunda bize yapılanlar, bizim duruşumuz ve bundan sonra yapılması gerekenlerde görüş ayrılığı yok. Bize bunu yaşatanlara karşı camiamız dimdik ayakta durdu. Bundan sonra dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz."

"Şunun bilinmesi lazım ki, Fenerbahçe'de birçok konuda fikir ayrılığı olabilir. Ama 7'den 70'e bütün Fenerbahçeliler 3 Temmuz konusunda, bize yapılanlar konusunda aynı düşüncede. Bugün biz, yarın başkası, kim olursa olsun dimdik duracaktır."

"DİK DURMAK ÇOK ÖNEMLİ"

"Bugünlerde atıp tutmak kolay. O günlerde yaşadıklarımızı bir biz bir Allah bilir. Ben o günlerde yönetici olarak işin bizzat içindeyim. O günlerde dimdik durmak çok önemliydi."

"GEREKLİ KAYNAKLARI YARATTIK"

"7 ayda gerekli kaynakları yaratmada başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarımız da bu konuda bizlere destek verdiler. Bu çağda sosyal medya diye bir realite var. Kullanmasak dahi bunu kabul etmek zorundayız. Samimi kullanıcılar olduğu gibi, yalanlar da söyleniyor. Biz buraya enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik ancak ne durumda olduğumuzu anlatabilmemiz gerekiyor."

"Zaman zaman hatalarımız olmuş olabilir ama biz hatasından dönmeyi bilen insanlarız."

"FUTBOLDA BAŞARISIZ OLDUK"

"Futbolda işler iyi gitmediği zaman, diğer yaptığınız iyi şeylerin bir anlamı kalmıyor maalesed. Futbolda başarısız olduk diyebiliriz. Ama bu durumun röntgenini çekmekte fayda var. Biz buraya sürdürülebilir bir başarı için geldik."

"Takımı gençleştirmek, ödenen ücretleri düşürmek.. Takımı gençlerden kurup, etrafa 3-4 tane tecrübeli oyuncu koymak ve takımı oluşturduktan sonra da tek-tük müdahaleler yapmaktı. Oyuncu yetiştirip-parlatıp satmak istiyorduk."

"40-50 yaş arası, belli bir başarıyı yakalamış, A takımda gençleri oynatmış, altyapı hocalığı yapmış ve bizim vereceğimiz bütçeleri kabul edebilecek bir hocayı takımımıza kazandırmak istiyorduk. Elimizdeki listede kalan hocalardan Cocu'yu transfer ettik."

"COCU'YU GETİRMEK HATAYDI"

"Bugün baktığımız zaman Cocu transferinin hatalı olduğunu görüyoruz. Maalesef hem hocamız hem kulüp, hem de ülke şartlarına uyamadı. Biz ona gerekli zamanı verdik, arkasında da durduk. Ancak puan tablosundaki konumumuz kabul edilebilir değildi."

"BARCELONA DA İSTİYORDU"

"Göreceksiniz ki, 47 yaşındaki Philipp Cocu, ileride önemli bir kulüpte iyi işler yapacak. Hatta Barcelona başkanı bana, "Cocu hoca aradığımız dönemde bizim de listemizdeydi" dedi. İnanıyorum Cocu ileride başarılı olacaktır."

"Cocu'nun sadece 1 yıllık tazminatı söz konusuydu, söylenen gibi 3 yıllık değildi. Ciddi bir indirim de yaptı. Güzel bir şekilde ayrıldık. Ardından acele etmedik. Erwin'le devam ettik. Ona da bir teşekkür plaketi verdik. Çok sıkıntılı bir dönemde sorumluluğu kabul etti."

"ERSUN HOCAYI İYİ Kİ GETİRMİŞİZ"

"Ersun Hoca'yı niye getirdik niye eleştiriliyoruz ama iyi ki getirmişiz. Çok kısa bir zamanda takıma çok iyi bir hava geldi."

"Ersun hoca ve ekibinin saha içindeki meziyetlerinin yanı sıra saha dışındaki meziyetleriyle de birlikte takım çok iyi bir hava yakaladı. İkinci devrede Fenerbahçe'ye sahada yakışan oyun anlayışına sahip olup istediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyorum."

"COMOLLI'Yİ GÖNDERECEĞİMİZ HABERLERİ YANLIŞ"

"İdari menajer olarak Volkan Ballı'yı göreve getirdik. Zaten kendisini herkes iyi tanır. Diğer taraftan yöneticimiz Selahattin Baki'yi de bu işler için göreve atadık. Kendisi tribünden gelir."

"Son zamanlarda Comolli gönderiliyor haberleri çıktı. Bu doğru değil. Sadece kulüpte görev dağılımı oldu."

"Yönetimden de Selahattin Baki kardeşim de futbolla direkt ilgili yönetim kurulu üyesi oldu. Kendisi Sheffield United yönetiminde görev almış, futbolu iyi bilen, tribünden gelen birisi. Kendisini tanıyanlar nasıl Fenerbahçeli olduğunu da iyi bilir"

''Damien Comolli Fenerbahçe'nin Sportif Direktörüdür. Damien'ın tek işi A Takım değil. Fenerbahçe'nin geleceğini şekillendirmek, alt yapı ve benzeri konular da onun görev kapsamında. Sportif Direktör kimse futbolun CEO'su odur.''

"Biliyorum. Taraftarlarımız transfer konusunda bombalar bekliyorlar. Biz bu akşam sadece ipuçları verebileceğiz."

"TRANSFERE 1 KURUŞ HARCAMADIK"

"Transfer konusunu resmi olarak bitirmeden konuşmak bence doğru değil. Zaten en iyi iş bitmiş iştir."

"7 ayda sermaye ve sponsorluk olarak 115 milyon euro kaynak yarattık. Fakat transfere bu kaynaktan 1 kuruş harcamadık. Sattığımız oyunculardan gelen parayla transferlerimizi yaptık. FFP nedeniyle bu kaynağımızdan para harcayamazdık zaten."

"Biz istemez miyiz transfere 40-50-60 milyon euro harcayalım. Ama zaten bu paraları harcayarak kulübün ekonomisi bu hale geldi."