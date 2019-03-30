Ali Koç'tan gazetecilere davet

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçların tatile girdiği milli arada gazetecileri ağırladı. Türkiye'de yayın yapan gazetelerin spor müdürlerinin çağrıldığı toplantıda başkan Ali Koç, takımın son durumu ve kulübün finansal durumu nedeniyle oluşturulan 'Fener Ol' kampanyası hakkında bilgilendirmeler yaptı.