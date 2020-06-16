Ali Koç'tan Muslera'ya geçmiş olsun ziyareti

Fenerbahçe spor kulübü başkanı Ali Koç, bu sabah sağ kaval kemiğindeki iki kırık nedeniyle hastanede 2.5 saatlik operasyon geçiren Uruguaylı kaleciye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Dün akşam aniden apandisit ameliyatına alınan Max Kruse’yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Koç, Alman futbolcunun son durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Daha önce beyin ameliyatı olan Galatasaray kulüp başkanı Mustafa Cengiz'i de yalnız bırakmayan Ali Koç, Fernando Muslera'yı da unutmayarak ezeli rekabet, ebedi dostluğun önemini bir kez daha hatırlattı.