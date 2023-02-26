Ali Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Mohammed 7 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Mohammed Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ali Mohammed'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2023 yılında Tamale City

Ali Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Mohammed şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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