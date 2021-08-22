Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aşının önemi büyük. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bunu her fırsatta dile getirerek salgına karşı aşılanmanın önemine vurgu yapıyor. Gazeteci Ali Osman Önder de aşı karşıtı açıklamalarıyla biliniyor. #AliOsmanÖnderYalnızDeğildir hashtag'i kullanılarak yapılan paylaşımların ardından Ali Osman Önder, Twitter'da trend topic oldu. Peki Ali Osman Önder kimdir? | Ali Osman Önder Twitter hesabı nedir? İşte detaylar...

ALİ OSMAN ÖNDER KİMDİR?

Gazeteci - yazarlığın yanı sıra sunucu ve spiker olarak da adından söz ettiren Ali Osman Önder, yaptığı aşı karşıtı açıklamalarla bilinir. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Ali Osman Önder'in gözaltına alındığı iddia edildi. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Fakat sosyal medya kullanıcıları #AliOsmanÖnderYalnızDeğildir hashtag'ini kullanarak paylaşımda bulundu. Bunun üzerine Ali Osman Önder kısa sürede trend topic listesine girdi. Aşı karşıtları bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

ALİ OSMAN ÖNDER TWİTTER HESABI NEDİR?

Ali Osman Önder'in Twitter hesabı: @aliosmanonder34'tür. Önder'in aynı zamanda kendi adıyla açtığı ve koronavirüs ile aşılara ilişkin açıklamalarda bulunduğu bir YouTube kanalı vardır.