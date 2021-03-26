Hrant Dink davasının en önemli sanıklarından biri olan Ali Öz hakkında karar verildi. 19 Ocak 2007'de silahlı saldırgan Ogün Samast tarafından öldürülen Dink davasında aradan geçen 14 yılın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Davanın kilit isimlerinden bir tanesi olan Ali Öz de bu kapsamda merak konusu oldu. Peki Ali Öz kimdir? | Ali Öz Hrant Dink davası suçu ne? Cezası ne? İşte detaylar...

ALİ ÖZ KİMDİR?

Ali Öz, Hrant Dink davasında adı geçen jandarma albay olarak tanındı.

Trabzon Alay Komutanı iken Polis Okulunun ve Polisevinin ve Havaalanının içerisinde kaldığı Pelitli beldesinin Jandarma bölgesinden polis bölgesine geçmesine izin vermemiştir. Ayrıca Hrant Dink Olayında Pelitli halkının bilgi vermemesi için aşağıdaki anonsu yaptırmasından dolayı eleştirilmiştir.

"Trabzon Jandarma Komutanlığı'ndan duyuru: Beldemizin asayişi jandarma sorumluluğunda olması nedeniyle yanında resmi kıyafeti olmayan kişiler haricinde hiç kimseye bilgi verilmemesi ve kesinlikle herhangi bir yere gidilmemesi önemle duyurulur."

ALİ ÖZ HRANT DİNK DAVASI SUÇU NE? CEZASI NE?

Hrant Dink davasında mahkeme, eski Albay Ali Öz’ü, kasten öldürme ve resmi belgede sahtecilik suçlarıyla yargıladı.

Bu kapsamda Öz, kasten adam öldürme suçundan 25 yıl, resmî belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı.