Ali Özgündüz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hukukcu Ali Özgündüz'ün biyografisi

Cumhuriyet Halk Parti'i eski milletvekili olan, İnsan hakları,yargı bağımsızlığı ve düşünce özgürlüğü gibi konularında birçok kitabı bulunan, aynı zamanda hukukcu olan Ali Özgündüz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve karıyeri nedir? diye araştırma yapmaktadır. İşte Ali Özgündüz'ün biyografisi.

ALİ ÖZGÜNDÜZ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Ali Özgündüz 10 Ekim 1965 yılında Iğdır Tuzluca'da dünyaya gelmiştir. Hukukçu, Cumhuriyet Savcısıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İspir, Aşkale, Körfez, Küçükçekmece, Kayseri ve Eyüp Cumhuriyet savcılığında bulundu.

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İnsan hakları,yargı bağımsızlığı ve düşünce özgürlüğü gibi konularında bir çok makalesi bulunmaktadır. Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi konusunda bir çok seminere eğitimci olarak katıldı. Ali Özgündüz İngilizce ve Azerbaycan Türkçesi bilmektedir. 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekilliği yapmıştır.