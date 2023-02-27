Ali Pouresmaeil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Pouresmaeil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Pouresmaeil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Pouresmaeil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Pouresmaeil 25 Ağustos 2002 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علی پوراسماعیل şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Pouresmaeil Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Pouresmaeil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Pouresmaeil'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ali Pouresmaeil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Pouresmaeil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Pouresmaeil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Pouresmaeil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Niroye Zam U19

10 Eylül 2019 yılında Atrak Bojnourd

31 Ekim 2020 yılında Shams Azar

19 Temmuz 2022 yılında Havadar SC

Ali Pouresmaeil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Pouresmaeil şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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