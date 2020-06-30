AK Parti Milletvekili Ali Şahin'in idare amirliğine getirilmesinin ardından internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ali Şahin kimdir? AK Parti idare amiri kimdir? Ali Şahin nereli? Kaç yaşında?

ALİ ŞAHİN KİMDİR?

1970 yılında Nizip'te dünyaya geldi.

1990-1997 yılları arasında Pakistan Karaçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı.

1998 yılında Refahyol iktidarında Gaziantep Milletvekili Sayın Kahraman Emmioğlu'nun danışmanlığını yaptı. Danışmanlığın ardından İstanbul'da 2014 yılında Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni (GASAM) kurdu; Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Pakistan İstanbul Başkonsolosluğu Fahri Danışmanlığı yaptı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) çalışmalarında bulundu. Yenişafak ve Star Gazetelerinde dış politika eksenli analizler kaleme aldı.

2011 yılı 12 Haziran seçimlerinde 24. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili olarak parlamentoya girdi. TBMM'de Dışişleri, AB Uyum, KPK, AKPM, Milli Savunma Komisyonu üyeliklerinde bulundu. Türkiye-Lüksemburg Dostluk Gurubu Başkanlığı yaptı.

2016 yılından itibaren 64. 65. ve 66. Hükümetler döneminde Avrupa Birliği Bakan Yardımcılığı görevini üstlendi.

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçim ile 27. Dönem Gaziantep Milletvekili seçildi. TBMM'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Asamblesi Türk Grubu Üyeliği, Türkiye - Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini, AK Parti Genel Merkez'de Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

İngilizce, Arapça ve Urduca bilen ŞAHİN, evli ve 2 çocuk babasıdır.