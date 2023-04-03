Ali Sahin Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Sahin Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Sahin Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Sahin Yilmaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Sahin Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Sahin Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Sahin Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Sahin Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Sahin Yilmaz 1 Ocak 2004 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türk uyrukludur.Gerçek adı da Ali Şahin Yılmaz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Sahin Yilmaz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Sahin Yilmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trabzonspor U19 futbol takımında oynamaktadır. Trabzonspor U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Sahin Yilmaz'nin Trabzonspor U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Sahin Yilmazboyu ve yaşı kaç

Ali Sahin Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Sahin Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor U16

4 Ağustos 2020 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2021 yılında Trabzonspor U19

Ali Sahin Yilmaz kimdir

Ali Sahin Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Sahin Yilmaz şuan Trabzonspor U19 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Ali Sahin Yilmaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U19 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ali Sahin Yilmaz nereli

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