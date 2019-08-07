Ali Sunal baba oldu Maslak’ta bulunan özel bir hastanede doğum yapan Ali Sunal'ın eşi sabah 07:24'te bebeğine kavuştu. Ali Sunal ise heyecanını sosyal medya hesabından "baba oldum" notu ile paylaştı

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Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal baba oldu. Ünlü oyuncu "Canım kızım güzel Narin’im, benim hayatım Nar bebek” diyerek duygularını paylaştı ALİ SUNAL’DAN BABALIK PAYLAŞIMI Oyuncu Ali Sunal yaşadığı mutluluğu ve heyecanı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerine ulaştırdı. Sunal şu sözleri yazdı: “Ben baba oldum, rüya gibi… Hoşgeldin canım kızım güzel Narin’im, benim hayatım Nar bebek”



