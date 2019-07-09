Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade internette araştırılıyor. Gökçe Bahadır ile evliliği 8 ay süren Ali Sunal'ın son evliliği merak konusu. Peki Ali Sunal Kimdir? Nereli? kaç yaşında? Eşi Nazlı Kurbanzade kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

ALİ SUNAL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Ali Sunal, 22 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Gül Sunal, Babası Kemal Sunal'dır. Aslen Malatya'lıdır. Kız kardeşi Ezo Sunal'da tiyatrocudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı ve 1999 yılında mezun oldu.

Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Ali Sunal, 22 Temmuz 2011 tarihinde Gökçe Bahadırile evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı.

Şu anda Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır. "Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Çağlar Çorumlu, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

ALİ SUNAL'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Sinema)

1997 - Şaban ile Şirin (Dizi)

1999 - Propaganda (Sinema)

2000 - Fosforlu Cevriye (Dizi)

2002 - 2003 - En Son Babalar Duyar (Dizi)

2003 - Okul (Sinema)

2004 - Sayın Bakanım(Dizi)

2005 - Kanlı Düğün (Dizi)

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika (Sinema)

2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Konuk oyuncu) (Sinema)

2007 - Komedi Dükkanı (Konuk oyuncu) (Dizi)

2008 - 2009 - Benim Annem Bir Melek (Dizi)

2008 - Sana Mecburum (Dizi)

2008 - Sıfır Noktası (Televizyon filmi)

2010 - Yaprak Dökümü (Dizi)

2011 - 5'er Beşer (Dizi)

2011 - Banka (Sinema)

2011 - Huzurum Kalmadı (Dizi)

2012 - İnsanlar Alemi (Dizi)

2013 - Güldür Güldür (Dizi)

2013 - Güzel Çirkin (Dizi)

2014 - Yusuf Yusuf (sinema filmi)

ALİ SUNAL'IN EŞİ NAZLI KURBANZADE KİMDİR?

42 yaşındaki Ali Sunal ile hayatını birleştirecek olan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade’nin kızıdır. Asıl mesleği Avukatlık olan Nazlı Kurbanzade bazı etkinlikler için zaman zaman modellik de yapmaktadır. Koç Üniversitesi mezunu olan Kurbanzade, Çağadaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği’nin (ÇABA) projelerinde çalışıyor.