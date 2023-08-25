Ali ve vuslat sabancı için üzücü haber! Durumları ağır, bir entübe edildi diğeri yoğun bakımda

Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi: Durumları ağır

Pegasus Havayolları’nın sahibi Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan’da botla gezerken kaza geçirdi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Eşi ise yoğun bakımda.



Tatil için Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

SABANCI ÇİFTİ ZODYAK BOTLA KAYALIKLARA ÇARPTI

Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

ALİ SABANCI AMERİKAN HASTANESİ'NE GETİRİLDİ, VUSLAT SABANCI DA GETİRİLECEK

İlk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi. Patronlar Dünyası'nın edindiği bilgilere göre Ali Sabancı'nın dalağı alındı ve entübe edildi. Ali Sabancı, saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle Bodrum'dan İstanbul'a Amerikan Hastanesi'ne getirildi.

ALİ SABANCI ENTÜBE, VUSLAT SABANCI'NIN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Doktorlar, Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğunu, dalağının alındığını, kaza sırasında yüzünden de ağır darbeler aldığını belirtti. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Vuslat Doğan Sabancı'nın da saat 11.30'da ambulans helikopterle yine Amerikan Hastanesi'ne getirileceği öğrenildi.

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SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca, kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



BODRUM'A GETİRİLME GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın Bodrum'a getirilme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Denizde geçirdikleri kaza sonucu yaralanan Sabancı çifti, deniz ambulansı ile Turgutreis Limanı'na getirildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esas Holding'den, deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir."

Ünlü iş adamı Ali Sabancı ve eşi tatil için gittiği Yunanistan’da sürat botuyla kaza yaptı