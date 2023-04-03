Ali Yahya Bilgin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Yahya Bilgin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Yahya Bilgin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ali Yahya Bilgin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ali Yahya Bilgin 1 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Türk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ali Yahya Bilgin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Trabzonspor U19 futbol takımında oynamaktadır. Trabzonspor U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Ali Yahya Bilgin'nin Trabzonspor U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ali Yahya Bilgin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ali Yahya Bilgin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ali Yahya Bilgin şuan Trabzonspor U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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