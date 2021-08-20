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Ali Yerlikaya paylaştı! İstanbul'da 436 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada 19 Ağustos'ta 16 ilçede yapılan kontrollerde 170'i Afgan 436 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti. Yerlikaya paylaşımında göçmenlerin sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiğini bildirdi.

Ali Yerlikaya paylaştı! İstanbul'da 436 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi!

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden 16 ilçede yapılan kontrollerde 170'i Afgan 436 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'da 19 Ağustos'ta 16 ilçemizde yapılan kontroller sonucu 170'i Afgan, 266'sı diğer uyruklulardan olmak üzere toplam 436 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi." ifadelerine yer verdi.

 

 

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