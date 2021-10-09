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  4. Aliağa Petkimspor 81-95 Galatasaray NEF | MAÇ SONUCU

Aliağa Petkimspor 81-95 Galatasaray NEF | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları ile heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Aliağa Petkimspor ile Galatasaray NEF karşı karşıya geldi. Konuk ekip rakibin 14 sayı farkla 95-81 mağlup etti.

Aliağa Petkimspor 81-95 Galatasaray NEF | MAÇ SONUCU

Türkiye'de basketbol heyecanı Süper Lig karşılaşmaları ile devam ediyor. ING Süper Ligi 3. hafta karşılaşmaları kapsamında ise Petkimspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Enka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray NEF 95-81'lik galibiyetle sahadan ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla birlikte sarı kırmızılı ekip ligdeki ikinci galibiyetini almış oldu.

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: Aliağa Petkim 25 -27 Galatasaray NEF

2. Periyot: Aliağa Petkim 43(18) - 53(26) Galatasaray NEF

3. Periyot: 63(20) - 73(20) Galatasaray NEF

4. Periyot: 81(12) - 95(22) Galatasaray NEF

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