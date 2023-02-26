Aliakbar Ranjbar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliakbar Ranjbar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aliakbar Ranjbar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aliakbar Ranjbar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aliakbar Ranjbar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliakbar Ranjbar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aliakbar Ranjbar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliakbar Ranjbar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aliakbar Ranjbar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aliakbar Ranjbar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aliakbar Ranjbar 2 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur.  İran uyrukludur.Gerçek adı da علی اکبر رنجبر şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aliakbar Ranjbar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Amir Arsalan Mortaz yapmaktadır. Aliakbar Ranjbar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aliakbar Ranjbar'nin Paykan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aliakbar Ranjbar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aliakbar Ranjbar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Aliakbar Ranjbar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aliakbar Ranjbar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Paykan FC

Aliakbar Ranjbar kimdir

Aliakbar Ranjbar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aliakbar Ranjbar şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Aliakbar Ranjbar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aliakbar Ranjbar nereli

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