Alibeg Akhmedov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alibeg Akhmedov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alibeg Akhmedov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alibeg Akhmedov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alibeg Akhmedov 2 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ахмедов Алибег Ибрагимович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alibeg Akhmedov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alibeg Akhmedov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akademia FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. Akademia FK Rostov takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alibeg Akhmedov'nin Akademia FK Rostov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alibeg Akhmedov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alibeg Akhmedov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Akademia Rostov
Alibeg Akhmedov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alibeg Akhmedov şuan Akademia FK Rostov takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.
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