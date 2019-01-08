Alican Özfesli kimdir, kaç yaşındadır? Başakşehir'e transfer oldu

Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir, Altınordu’da forma giyen genç orta saha oyuncusu Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Peki Alican Özfesli kimdir, kaç yaşındadır?

BAŞAKŞEHİR'E TRANSFER OLDU

Fanatik'in haberine göre sezon sonuna kadar Altınordu'da kiralık olarak forma giyecek Alican için Başakşehir, bonuslarla birlikte 1 milyon euro ödeyecek. Cengiz Ünder de olduğu gibi Altınordu, sonraki satıştan yüzde 25 pay alacak.

Altınordu'da profesyonel olan Alican, sezonun ilk yarısında 13 karşılaşmada görev alıp, 2 kez rakip fileleri sarstı. Son olarak Ümit Milli Takım'da forma giyen genç krampon, alt yaş gruplarında 26 kez ay-yıldızlı formayı terletti. Futbolcunun kırmızı-lacivertli kulüple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Başakşehir, resmi sitesinden şu açıklamalara yer verdi:

Yeni transferimiz Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki futbolcumuz, sezon sonuna dek kiralık olarak Altınordu forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Alican Özfesli için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Altınordu’da başarılar dileriz.

ALİCAN ÖZFESLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

1 Ocak 1997 Konak doğumlu olan Alican Özfesli, futbola İzmir Gençlikspor'da başladı. 1 yılın ardından Bucaspor'a transfer olan Alican, 5 sezon forma giydikten sonra Altınordu Akademisi'nin yolunu tuttu. Genç futbolcu 3 yıl çeşitli altyapı kategorilerinde forma giydikten sonra 2015 yılında profesyonel oldu. Türkiye U17, U18, U19, U20, U21 ve A2 Milli Takımlarında boy gösteren genç yetenek, Altınordu formasıyla toplam, 99 maçta forma giydi. Bu sezon takımın önemli isimlerinden birisi haline gelen Alican, 13 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Piyasa değeri 250 bin euro olan Alican, orta sahada görev alıyor.