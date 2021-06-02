Alıcı isminin anlamı nedir, Alıcı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Alıcı isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Alıcı ismi ne demek, Alıcı ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Alıcı isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Alıcı İsminin anlamı nedir? TDK Alıcı anlamı:

Alıcı ismi TDK'da Satın almak isteyen kimse, müşteri; Kendisine bir şey gönderilen kimse; Almaç; Kamera; Azrail şeklinde 5 farklı şekilde tanımlanmaktadır.

Alıcı İsmi Kuranda geçiyor mu?

Alıcı ismi Kuran'da geçmemektedir.

Alıcı isminin kökeni:

Alıcı ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 1 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Alıcı isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Alıcı isminin rengi:

Çelik Mavisi

Alıcı ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Alıcı isminin Harf Analizi Nedir ?

Alıcı ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A: Öncü, lider, mantıklı

L: Sanatsal, naif, yetenekli

I: Duygusal, sezgisel, sanatçı

C: Canlı, arkadaş canlısı

I: Duygusal, sezgisel, sanatçı

Alıcı isminin Numerolojisi Kaçtır?

Alıcı ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1

L: 15

I: 11

C: 3

I: 11

= 41– Alıcı İsminin Numeroloji Toplamı 41’dir.

Alıcı isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Alıcı ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Alıcı isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1L: 3I: 9C: 3I: 9 = 25

2 + 5= 7Kader sayısıdır

Alıcı isminin 7kader sayısına göre kişilik özellikleri

7– Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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