Alidzhoni Ayni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alidzhoni Ayni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alidzhoni Ayni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alidzhoni Ayni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alidzhoni Ayni 6 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Tacikistan uyrukludur.Gerçek adı da Айни Алиджони şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alidzhoni Ayni Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Star Agency yapmaktadır. Alidzhoni Ayni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Istiqlol Dushanbe futbol takımında oynamaktadır. Istiqlol Dushanbe takımına 18 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alidzhoni Ayni'nin Istiqlol Dushanbe ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alidzhoni Ayni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alidzhoni Ayni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alidzhoni Ayni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alidzhoni Ayni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2020 yılında Lok Pamir U19

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında FC Regar-TadAZ

11 Ağustos 2022 yılında Krasnodar 2

18 Şubat 2023 yılında Istiqlol

31 Aralık 2023 yılında Krasnodar 2

Alidzhoni Ayni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alidzhoni Ayni şuan Istiqlol Dushanbe takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alidzhoni Ayni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lokomotiv-Pamir

Tacikistan takımında 18 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Tacikistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Tajikistan U20 takımında 17 numaralı formasıyla 14 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Tacikistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Tacikistan U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Tacikistan U16 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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