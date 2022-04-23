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Alık Salık ne demek, TDK'ya göre Alık Salık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Alık Salık kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Alık Salık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Alık Salık nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Alık Salık kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Alık Salık ne demek, TDK'ya göre Alık Salık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alık salık ne demek? Alık salık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alık salık kelimesi. Peki alık salık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alık salık nedir, alık salık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ALIK SALIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alık salık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alık salık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aptal
- Aptalca

ALIK SALIK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hısım akrabası budala, alık salık kimselermiş.
- Alık salık kâğıt oynamaktan kürek çekmeyi de unuttun.

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