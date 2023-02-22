Aliko Bala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliko Bala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aliko Bala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aliko Bala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aliko Bala 27 Şubat 1997 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Aliko Mohammad Bala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aliko Bala Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PPT Management yapmaktadır. Aliko Bala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Aliko Bala'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aliko Bala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aliko Bala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aliko Bala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aliko Bala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AS Trencin

26 Ocak 2017 yılında Zulte Waregem

31 Ocak 2018 yılında Hapoel Acre

30 Haziran 2018 yılında Zulte Waregem

3 Ağustos 2018 yılında Hapoel Marmorek

30 Haziran 2019 yılında Zulte Waregem

2 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2021 yılında Plateau United

Aliko Bala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aliko Bala şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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