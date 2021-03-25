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Alım isminin anlamı nedir, Alım ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Alım isminin anlamı; çekicilik demektir. Bu içeriğimizde Alım isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Alım isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Alım isminin anlamı nedir, Alım ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Alım isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Alım ismi ne demek, Alım ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Alım isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Alım İsminin anlamı nedir? TDK Alım anlamı:

TDK'da Alım ismi alma işi; çekicilik; kurum, çalım, gurur anlamlarında kullanılmaktadır.

Alım İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Alım ismine yer verilmemektedir.

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Alım isminin kökeni:

Alım ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Alım isminde 183 kişi vardır. 

Alım isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Alım isminin rengi:

Horozibiği

Alım ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Alım isminin Harf Analizi Nedir ?

Alım ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Alım isminin Numerolojisi Kaçtır?

Alım ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

L : 15

I : 11

M : 16

= 43 Alım İsminin Numeroloji Toplamı 43’dir.

Alım ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Alım isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Alım isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1   L: 3   I: 9   M: 4 = 17

1 7 = 8 Kader sayısıdır

Alım isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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