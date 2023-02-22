Alimi Adebayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alimi Adebayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alimi Adebayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alimi Adebayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alimi Adebayo 29 Mayıs 2003 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alimi Adebayo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BADIG yapmaktadır. Alimi Adebayo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alimi Adebayo'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alimi Adebayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alimi Adebayo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında MFM FC
1 Eylül 2022 yılında Shooting Stars
Alimi Adebayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alimi Adebayo şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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