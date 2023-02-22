Alimi Sikiru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alimi Sikiru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alimi Sikiru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alimi Sikiru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alimi Sikiru 23 Mart 1996 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alimi Sikiru Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BADIG yapmaktadır. Alimi Sikiru, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 7 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Alimi Sikiru'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alimi Sikiru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alimi Sikiru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alimi Sikiru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alimi Sikiru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2015 yılında Warri Wolves FC

30 Ağustos 2016 yılında Sunshine Stars

10 Ekim 2018 yılında Lobi Stars

13 Ocak 2020 yılında Stade Tunisien

30 Kasım 2020 yılında MAS Fes

10 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

31 Mart 2022 yılında Remo Stars FC

22 Temmuz 2022 yılında Darnes SC

7 Aralık 2022 yılında Shooting Stars

Alimi Sikiru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alimi Sikiru şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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