"Alın size darbe, alın size devrim!" 28 Şubat'ta dert olan başörtüsü, şimdi her yerde! Sosyal medya "Hakkımı helal etmiyorum" başlığıyla gündem sıralamasında!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni stratejisi olan "Helallik" çağrısı, sosyal medyada tepkilere yol açtı. Riyakarlık olarak adlandırılan bu adım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünü hedef aldığı konuşmalarıyla desteklendi. Kılıçdaroğlu'nun geçmişte "Başörtülü bir şekilde üniversiteye gitmek hukuksuzluktur" sözlerine, "Hakkımızı helal etmiyoruz" yanıtı gelirken, ilimde ve bilimde yer alan, kısaca artık her yerde varlığını kanıtlayan başörtülü kadınlar "Alın size devrim" yorumlarını beraberinde getirdi.

"ALIN SİZE DARBE, ALIN SİZE DEVRİM"

28 Şubat vesilesiyle başörtülü kadınlarla bir araya gelen, zamanında söylediği sözler için helallik isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Hakkımızı helal etmiyoruz" etiketiyle yanıt verildi. Kısa süre içerisinde gündem olan sosyal medya etiketine, zamanında sokaklarda bile görülmeye tahammül edilemeyen başörtülü kadınların, şimdi mecliste, ilimde, bilimde, her yerde olduğuna dair gönderiler gönderildi.