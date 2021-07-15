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  4. Alioski istediği ücreti azalttı! Cimbom rotayı yeniden Makedon oyuncuya çevirdi

Alioski istediği ücreti azalttı! Cimbom rotayı yeniden Makedon oyuncuya çevirdi

Galatasaray'da bek için gündeme gelen oyuncuların sayısı çok fazla olsa da, sarı kırmızılı ekip henüz bu bölgeyi doldurabilmiş değil. Daha önce gündeme gelen ancak yıllık 2.5 milyon Euro istemesi nedeniyle rafa kaldırılan Ezgjan Alioski transferinde ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Oyuncu istediği yıllık ücrette indirime gitti.

Alioski istediği ücreti azalttı! Cimbom rotayı yeniden Makedon oyuncuya çevirdi

Yaklaşık 3 hafta önce Kuzey Makedonyalı oyuncu Ezgjan Alioski ile görüşen ancak oyuncunun istediği yıllık ücreti fazla bulması nedeniyle transferden vazgeçen Galatasaray, yeni bir gelişme ile rotayı tekrar bu oyuncuya çevirdi.  29 yaşındaki deneyimli sol bek, sarı kırmızlı ekibe haber göndererek yıllık 2.2 milyon isteğini yıllık 2.2 milyon Euro'ya düşürdüğünü iletti.

MENAJER İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Alınan bilgiye göre Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Işıtan Gün, Alioski ve menajerleri tekrar bir araya geldi. Kuzey Makedonyalı oyuncunun yıllık ücret talebini 2.2 milyon Euro'ya çekmesi üzerine, Galatasaray’da sol bek mevkiinde Alioski ismi yeniden öne çıktı.

Alioski istediği ücreti azalttı! Cimbom rotayı yeniden Makedon oyuncuya çevirdi

FARKLI BÖLGELERDE GÖREV ALABİLİYOR

Sol bekte oynamasına rağmen forma numarasının '10' olmasıyla dikkat çeken Kuzey Makedonyalı oyuncu Alioski, orta sahanın solu ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Alioski istediği ücreti azalttı! Cimbom rotayı yeniden Makedon oyuncuya çevirdi

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