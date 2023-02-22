Alioune Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alioune Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alioune Sylla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alioune Sylla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alioune Sylla 25 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alioune Sylla Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alioune Sylla, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alioune Sylla'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alioune Sylla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alioune Sylla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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14 Temmuz 2021 yılında Bourges Foot 18

3 Şubat 2023 yılında SILON Taborsko

Alioune Sylla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alioune Sylla şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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