Alireza Arta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Arta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alireza Arta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alireza Arta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alireza Arta 4 Şubat 1997 tarihinde Bam, Kerman şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علیرضا آرتا şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alireza Arta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Alireza Arta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 16 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Alireza Arta'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alireza Arta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alireza Arta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alireza Arta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alireza Arta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Mes U21

1 Temmuz 2017 yılında Mes Kerman

16 Eylül 2020 yılında Gol Gohar

Alireza Arta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alireza Arta şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.