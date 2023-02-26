Alireza Koushki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alireza Koushki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alireza Koushki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alireza Koushki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alireza Koushki 15 Şubat 2000 tarihinde Gachsaran, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علیرضا کوشکی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alireza Koushki Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Alireza Koushki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alireza Koushki'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alireza Koushki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alireza Koushki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alireza Koushki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alireza Koushki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sepahan FC U19

23 Aralık 2017 yılında Sepidrood

1 Temmuz 2018 yılında Paykan FC

27 Ocak 2022 yılında Foolad

Alireza Koushki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alireza Koushki şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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