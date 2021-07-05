Alisa isminin anlamı nedir, Alisa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Alisa isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Alisa ismi ne demek, Alisa ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Alisa isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Alisa İsminin anlamı nedir? TDK Alisa anlamı:

Alisa ismi TDK'da Asil soydan olan, Noble (Asalet) olarak tanımlanmaktadır. Alisa imi şu şekilde tanımlanmaktadır

1 Noble (Asalet)

2 TDK Asil soydan olan.

3 TDK Güzel.

4 Asil, soylu

Alisa İsmi Kuranda geçiyor mu?

Alisa ismi kuranda geçmiyor.

Alisa isminin kökeni:

Alisa ismiYunanca kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Alisa isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Alisa isminin rengi:

Leylak

Alisa ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Alisa isminin Harf Analizi Nedir ?

Alisa ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

Alisa isminin Numerolojisi Kaçtır?

Alisa ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

L : 15

İ : 12

S : 22

A : 1

= 51 – Alisa İsminin Numeroloji Toplamı 51’dir.

Alisa isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Alisa ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Alisa isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1 L: 3 İ: 9 S: 1 A: 1 = 15

1 + 5 = 6 Kader sayısıdır

Alisa isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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