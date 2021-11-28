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Alişan Çıplak kimdir? Kaç yaşındaydı? Türk Halk Müziği Sanatçısı Alişan Çıplak neden öldü?

Bundan tam 4 ay önce kanser tedavisi dolayısıyla Facebook hesabında yaptığı paylaşımla helallik isteyen Türk Halk Müziği sanatçısı Alişan Çıplak'tan acı haber geldi. Peki Alişan Çıplak kimdir? Kaç yaşındaydı? Türk Halk Müziği Sanatçısı Alişan Çıplak neden öldü? İşte ayrıntılar...

Alişan Çıplak kimdir? Kaç yaşındaydı? Türk Halk Müziği Sanatçısı Alişan Çıplak neden öldü?

Facebook'ta Ağustos ayında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Türk Halk Müziği sanatçısı Alişan Çıplak hayata gözlerini yumdu. Bu kapsamda Alişan Çıplak kimdir? Kaç yaşındaydı? Türk Halk Müziği Sanatçısı Alişan Çıplak neden öldü? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

ALİŞAN ÇIPLAK KİMDİR? KAÇ YAŞINDAYDI?

Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Alişan Çıplak 67 yaşındaydı.  Çorum Osmancık Devlet Hastanesi’nden emekli olan Alişan Çıplak 2 senedir kanser tedavisi görüyordu.

1 Ağustos'ta Facebook hesabında paylaşımda bulunan usta sanatçı paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:
"Değerli paylaşım kardeşlerim iki yıldır mücadele ettiğim kanser sonunda beni yatağa düşürdü. Allah sizlere sağlıklı uzun ömürler versin. Hakkımı sizlere helal ediyorum. Allah'ın takdiri ne ise ona inancımız ve imanımız tamdır. Hayırlı dualarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olunuz" 

"Unutulmamak amacıyla hatıra olsun dostlarıma" paylaşımı ile seslendirdiği "Huri Melek misin?" türküsüyle helallik isteyen Alişan Çıplak bugün vefat etti.

TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI ALİŞAN ÇIPLAK NEDEN ÖLDÜ?

Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Alişan Çıplak kansere yenik düştü.

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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