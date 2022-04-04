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Alişan ile Hayata Gülümse neden yok, bitti mi? Alişan ile Hayata Gülümse saat kaçta başlıyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alişan İle Hayata Gülümse saat 09.30'da başlamayınca izleyiciler merak etmeye başladı. Peki Alişan ile Hayata Gülümse neden yok, bitti mi? Alişan ile Hayata Gülümse saat kaçta başlıyor?

Alişan ile Hayata Gülümse neden yok, bitti mi? Alişan ile Hayata Gülümse saat kaçta başlıyor?

Hafta içi her gün canlı yayın yapan Alişan'ın programı bugün, 4 Nisan pazartesi günü saatinde ekrana gelmedi. Bu gelişmenin ardından seyirciler 'Alişan ile Hayata  Gülümse neden yok, bitti mi? Alişan ile Hayata Gülümse saat kaçta başlıyor?' sorularını merak etti. İşte detaylar...

ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE NEDEN YOK, BİTTİ Mİ? ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta içi her gün saat 09:30 da ekranlara gelen “Alişan ile Hayata Gülümse” Ramazan ayı boyunca 10:15‘te ekrana gelecek ve 15:15’e kadar TRT 1 ekranında olacak..

Yeşilçam’dan ve sahnelerden birbirinden ünlü isimler ile sıcak ve içten söyleşiler de programda izleyiciyle buluşacak. Hatıralar, anekdotlar ve yaşanmış ilginç hikayeler ekranlara gelecek. Ayrıca yurdun dört bir yayınından farklı konu ve konuklar, ünlü şef Beyhan Budakçı’dan püf noktalarıyla pratik ve lezzetli yemek tarifleri “Alişan ile Hayata Gülümse”de yer alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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