Alişan'dan bir acı haber daha! Kardeşinin ardından kuzeni de vefat etti!

Ünlü şarkıcı Alişan geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetti. Acısı taze olan şarkıcı bir kayıp daha yaşadı. Alişan'ın kuzeni Ozan Tektaş'ın banyoda düşmesi ve kafasını çarpması sonucu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Ozan Tektaş, Selçuk Tektaş’ın cenazesine de katılmıştı.

Öte yandan ünlü şarkıcı Alişan'ın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın mezarını her gün ziyaret ettiği öğrenilirken Alişan, geçtiğimiz gün kardeşi için mevlit okuttu.