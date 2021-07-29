Ahmet Hakan'dan aşı karşıtı doktora sert çıkış: Sorumsuz yalancıya mutlaka dur denmeli!Süper Loto sonuçları 29 Temmuz 2021 Perşembe | 29.07.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Türkiye-ABD voleybol maçı sonucu nedir, kim kazandı? A Milli Kadın Voleybol maçı kaç kaç bitti?Son dakika | Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar! Bakan Gül'den Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarına ilişkin flaş açıklamaSivasspor - Petrocub UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki29 Temmuz 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Alişan'dan bir acı haber daha! Kardeşinin ardından kuzeni de vefat etti!Binali isminin anlamı nedir, Binali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çin'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 99'a yükseldi!Bihine isminin anlamı nedir, Bihine ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul32 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Alişan'dan bir acı haber daha! Kardeşinin ardından kuzeni de vefat etti!

Alişan'dan bir acı haber daha! Kardeşinin ardından kuzeni de vefat etti!

Geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan bu kez kuzeni Ozan Tektaş'ı kaybetti.

Alişan'dan bir acı haber daha! Kardeşinin ardından kuzeni de vefat etti!

Ünlü şarkıcı Alişan geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetti. Acısı taze olan şarkıcı bir kayıp daha yaşadı. Alişan'ın kuzeni Ozan Tektaş'ın banyoda düşmesi ve kafasını çarpması sonucu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Ozan Tektaş, Selçuk Tektaş’ın cenazesine de katılmıştı.

Öte yandan ünlü şarkıcı Alişan'ın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın mezarını her gün ziyaret ettiği öğrenilirken Alişan, geçtiğimiz gün kardeşi için mevlit okuttu.

Alişan'dan bir acı haber daha! Kardeşinin ardından kuzenini de kaybetti! Alişan'dan bir acı haber daha! Kardeşinin ardından kuzenini de kaybetti!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT