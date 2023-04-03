Alison Matheus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alison Matheus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alison Matheus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alison Matheus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alison Matheus 2 Şubat 2004 tarihinde Ponte Grossa şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alison Matheus Camargo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alison Matheus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alison Matheus, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alison Matheus'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Alison Matheus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alison Matheus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Santos FC U20
Alison Matheus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alison Matheus şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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