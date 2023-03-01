Alistair Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alistair Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alistair Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alistair Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alistair Smith 19 Mayıs 1999 tarihinde Beverley şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Alistair Oluwashaun Smith şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alistair Smith Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Management Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alistair Smith'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Alistair Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alistair Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Ocak 2019 yılında Mansfield Town
13 Kasım 2020 yılında Altrincham
14 Ocak 2021 yılında Mansfield Town
15 Ocak 2021 yılında Altrincham
1 Temmuz 2021 yılında Sutton Utd
Alistair Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alistair Smith şuan Sutton United takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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