Alışveriş merkezleri bayramda açık mı 2022? sorusu, her bayramda ve resmi tatillerde merak edildiği gibi 2022 Ramazan Bayramı için de merak edilen sorular arasında yer aldı. Haberimizde vatandaşın en çok merak ettiği Ramazan Bayramı'nda AVM'ler açık mı 2-3-4 Mayıs? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte, Alışveriş merkezleri bayramda açık mı 2022? Ramazan Bayramı'nda AVM'ler açık mı 2-3-4 Mayıs? soru başlıklarının detayları...

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ BAYRAMDA AÇIK MI 2022? RAMAZAN BAYRAMI'NDA AVM'LER AÇIK MI 2-3-4 MAYIS?

Bayram coşkusunu evlerinde yaşamalarının ardından kendilerini arkadaş veya sevdikleriyle alışveriş merkezine atmak isteyenler, diğer günlerde olduğu gibi bu bayram gününde de gidebilecekler. Alışveriş merkezleri resmi tatillerde de standart çalışma saatlerini sürdürüyor. Buna göre; 2-3-4 Mayıs tarihlerinde alışveriş merkezleri açık olacak.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

Mübarek Ramazan ayınız hayırlı olsun… Bu mübarek ayda huzur dolu, mutlu, sıcak ve sakin bir şekilde geçirmeniz dileği ile Ramazan Ayınız Mübarek Olsun.

Ey Rabbimiz; bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sensin… (Bakara, 128) Mübarek Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

Bu mübarek ramazan ayı hepimizin üzerinde bulut olsun, bereketi üzerimizde dursun, Ramazan Ayınız Hayırlı Olsun.

Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi…

Ramazan ayınız mübarek olsun… Allah bütün müminlerin dostça kardeşçe, bereketi hem sofralarında hemde kalplerinde hissedecekleri hayırlı ve mutlu bir Ramazan Ayı geçirmeyi Nasip Etsin Hayırlı Ramazanlar. Sıcak çorbalar koyulsun tabaklara, samimi sohbet başlasın sıcak yuvalarda bu ay RAMAZAN AYI mübarek olsun tüm insanlara…

Allah"ım! Kalp katılığından, gafletten, dalaletten, zilletten, miskinlikten, küfürden, fısktan, nankörlükten, riyadan, sadece Sana sığınırız. Sen bizleri koru. Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme. (Amin) Hayırlı Ramazanlar.

Gözlerimiz ışık Dolu, kalbimiz iman dolu, avuçlarımız dua dolu olsun, Ramazan Ayımız Hepimize Mübarek Olsun.. Vakt-i Şerif hayrola, şerler def ola, Allah-ü Azümüşşan kulub-ü aşıkanı münevver kıla, tövbelerimiz kabul, ibadet beraatlarımız makbul ola. Dem-i Hz. Mevlana Sırr-ı Şems-i Tebriz-i, Kerem-i İmam Ali, Ya Muhammed Mustafa Nebiyyül ümmi Huu ola. Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek ola…

Adaletin terazisi, Varlığın Yaratıcısı, merhametin tek göstergesi Olan Yüce Yaratan ALLAH Hayırlı Dualarda Bulunan Muminlerinin Dualarını Kabul Eder, Bu hayırlı bayramda Dualarımız Yüce ALLAH a Mübarek Ramazan Bayramınız Hayırlara Vesile Olur inşallah.

Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.

Huzur Kalbimizde Olduğu Sürece Gözlerimizde parlayacaktır, Tıp ki Bugün içimizdeki Huzur Gözümüzdeki Işık Gibi, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun..

Dualarım sizinle, bir dahaki ramazan bayramında güzel anılara imza atmak dileği ile ramazan bayramınız hayırlı olsun.

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Mübarek Ramazan ayına has rahmet bereket ve mağrifet ile hemhal olman dileklerimle. Hayırlı ramazanlar. Yağmur gibi bereketli ve yağmur taneleri kadar tatlı bereketli Ramazanlar dilerim. En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı Ramazan Ayı geçirmenizi dilerim…

Ruhlarımız huzur bulsun, sofralarımız anlam dolsun, Ramazan Ayımız Mübarek Olsun. Hayırlı Ramazanlar.