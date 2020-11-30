Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alışveriş merkezleri konusunda alınan yeni kararları da açıkladı. Peki Alışveriş merkezleri kapandı mı? | AVMler kaçta kapanıyor? | AVM HES kodu nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ KAPANDI MI?

Alışveriş merkezleri kapanmadı ama koronavirüs salgınında yaşan kötü tablo nedeniyle yeni bir düzenleme getirildi.

AVM'LER KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs genelgesine göre;

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

2- Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme ­içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.

HES KODU NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ilk ve en önemli konusunun yeni tip koronavirüs salgınındaki gelişmeler olduğunu belirterek yeni tedbirleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AVM'lere ilişkin yaptığı açıklamada "Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir." dedi

1- "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir.

"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

HES uygulamasını AppStore’dan indirmek için tıklayın.

HES uygulamasını Google Play’den indirmek için tıklayın.

2- SMS yöntemi ile HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Kartının Ön Yüzündeki Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve "Paylaşım Süresi" gün sayısı olarak yazılır ve 2023'e SMS olarak gönderilir. Sistem üzerinden, seyahatiniz için geçerli gün sayısı kadar HES kodunuz telefonunuza gönderilecektir.

Paylaşım Süresi'nin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 7 gün daha fazla olması gerekir. Örneğin uçuşunuz 10 gün sonra ise en az 17 gün geçerli Paylaşım Süresili bir kodunuz olmalı. HES kodunun geçerli olması için Paylaşım Süresi’ni girerken yolculuk tarihine kadar olan gün sayısına en az 7 gün daha eklemelisiniz.

Örnek; HES 12345678901 1234 17

Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır.

3- e-Devlet sistemi üzerinden de HES kodunuzu alabilirsiniz.

e-Devlet sistemi üzerinden, “HES Kodu Üretme ve Listeleme” seçeneğini seçip “Yeni Hes Kodu” butonuna tıklayarak HES kodunuzu alabilirsiniz.

-Belli bir gün sayısını kapsayan kodları alırken uçuş günlerini dikkatlice seçmeniz gerekiyor. Eğer kodunuzun geçerlilik süresi dolmuşsa rezervasyonlarınız onaylanmamaktadır.

-Ayrıca HES kodunuzun geçerli olmaması, iletişim bilgilerinizin eksik veya hatalı olması, doğum tarihi vb. kişisel bilgilerinizdeki hatalar nedeniyle seyahatinize izin verilmeyebilir.

HES KODU NEDİR?

Koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirilen HES kodu uygulaması kamu kurumlarına giriş ve çıkışlarda kişinin koronavirüs açısından risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

E - DEVLETTEN HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu Android ve İOS işletim sistemlerini kullanan telefonların uygulama marketlerinden edinilebilmektedir. Uygulama içine girerek HES kodunuzu edinebilirsiniz.

Ayrıca 2023 kısa numarasına gönderilecek kısa SMS ile HES kodu alınabilir. Bunun için HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek kod edinilebilir.

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek HES kodunu alabilir.

Ayrıca T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler, Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek kod edinilebilecektir.

e-Devlet üzerinden HES kodu olmak için buradaki linke tıklayınız.

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 18 yaş altı çocuğu olan kişiler HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilir.

NE İŞE YARAR?

HES kodu kamu kurumlarına girmenizi, konaklama tesislerinde kalmanızı ve kodun zorunlu tutulduğu yerlere giriş yapmanızı sağlar.

Uçak, otobüs, tren bileti alırken vatandaşlardan zorunlu istenmekte olan bu kod ile bilet alabilirsiniz. Ayrıca seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak risk durumları sonradan oluşan kişilerle de 14 gün içinde birlikte seyahat etmişseniz, sizinle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacaktır.

NERELERDE ZORUNLU?

Şehiriçi toplu taşıma araçlarında, kamu kurumlarına girişlerde, otobüs, uçak ve tren seyahatlerinde zorunlu olarak kullanılmaktadır.

Öte yandan, (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) zorunludur.