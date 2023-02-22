Aliu Salawudeen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliu Salawudeen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aliu Salawudeen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aliu Salawudeen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.