Aliu Salawudeen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliu Salawudeen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aliu Salawudeen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aliu Salawudeen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aliu Salawudeen 28 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Aliu Olasunkanmi Salawudeen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aliu Salawudeen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aliu Salawudeen, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Aliu Salawudeen'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aliu Salawudeen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aliu Salawudeen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mayıs 2021 yılında Lobi Stars
Aliu Salawudeen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aliu Salawudeen şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Aliu Salawudeen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U20 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.
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