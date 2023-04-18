Aliyev, Ermenistan'da Azerbaycan bayrağının yakılmasına sert tepki gösterdi: Bir gün gözlerini açıp başlarının üzerinde Azerbaycan bayrağını görebilirler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde Azerbaycan bayrağının yakılmasına ilişkin, "Ermenistan yönetiminin önünde böyle alçakça bir olay yaşanıyor ve buna hiçbir tepki verilmiyor, bir gün gözlerini açıp başlarının üzerinde Azerbaycan bayrağını görebilirler" dedi.

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Aliyev, Ermenistan'da Azerbaycan bayrağının yakılmasına sert tepki gösterdi: Bir gün gözlerini açıp başlarının üzerinde Azerbaycan bayrağını görebilirler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde Azerbaycan bayrağının yakılmasına ilişkin, "Ermenistan yönetiminin önünde böyle alçakça bir olay yaşanıyor ve buna hiçbir tepki verilmiyor. Demek ki bu çirkin olayın müellifi Ermenistan iktidarı, hükümeti ve devletidir." dedi.

"ERMENİSTAN YÖNETİMİNİN ÖNÜNDE BÖYLE ALÇAKÇA BİR OLAY YAŞANDI"

Aliyev, ziyaret ettiği Salyan ilinde Azerbaycan Devlet Televizyonunun sorularını yanıtladı.

Erivan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde bir kişinin, Azerbaycan bayrağını yakmasına değinen Aliyev, olayın bireysel ya da tesadüf olmadığını, Ermenistan hükümetince bilerek yapılan kirli bir eylem olduğunu vurguladı.

"BİR GÜN GÖZLERİNİ AÇIP BAŞLARININ ÜZERİNDE AZERBAYCAN BAYRAĞINI GÖREBİLİRLER"

Aliyev, olayı gerçekleştiren şahsın hiçbir ceza almadığını ve "kahraman" ilan edildiğini belirterek, "Ermenistan yönetiminin önünde böyle alçakça bir olay yaşanıyor ve buna hiçbir tepki verilmiyor. Demek ki bu çirkin olayın müellifi Ermenistan iktidarı, hükümeti ve devletidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu olayın kendilerini sarsamayacağını dile getiren Aliyev, "Ancak onlar iyi düşünsünler. Bir gün gözlerini açıp başlarının üzerinde Azerbaycan bayrağını görebilirler." dedi.

"ONLAR GALİBİYETLERİNİ AZERBAYCAN'A ARMAĞAN ETTİ"

Aliyev, Erivan'daki şampiyonada kazandıkları madalyaları Azerbaycan'a armağan eden Türk halterciler Cansu Bektaş ile Gamze Altun'a da değinerek, şunları söyledi:

Aliyev, Ermenistan'da Azerbaycan bayrağının yakılmasına sert tepki gösterdi: Bir gün gözlerini açıp başlarının üzerinde Azerbaycan bayrağını görebilirler

"TÜRK BAYRAĞI ORADA DALGALANDI, İSTİKLAL MARŞI SESLENDİRİLDİ"

"Mihriban Hanım ve ben, bu kızlarımızı kutladık. Çünkü onlar, Türkiye ve Azerbaycan'ın düşmanı bir devlette galibiyet elde ettiler, Türk bayrağını dalgalandırdılar. Ermeniler, bizim bayrağımızı yaktı ama Türk bayrağı orada dalgalandı. İstiklal Marşı seslendirildi. İstiklal Marşı öyle bir seslendi ki orada oturan bütün düşmanların kulakları sağır oldu. Onlar galibiyetlerini Azerbaycan'a armağan etti. Bu yüzden de tüm Azerbaycan halkının sevgisini kazandılar."

Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov'a milli sporcular Cansu Bektaş ile Gamze Altun'u Azerbaycan'a davet etmesi için talimat verdiğini aktaran Aliyev, "Onlarla gurur duyuyoruz. Bu olay sadece spor tarihine değil, tüm dünya siyaset tarihine, Türk dünyasının tarihine geçecektir. Türk dünyasının her bir çocuğu her birimiz Cansu ve Gamze gibi olmalıyız. Ben bunu arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde, ülke bayraklarının sahneye çıktığı sırada bir kişi, Azerbaycan bayrağını yakmıştı. Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Olimpiyat Komitesi, bu durum üzerine sporcuları geri çekme kararı almıştı.

KAYNAK: AA

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