Alkiviadis Markopouliotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alkiviadis Markopouliotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alkiviadis Markopouliotis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alkiviadis Markopouliotis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alkiviadis Markopouliotis 13 Ağustos 1996 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλκιβιάδης Μαρκοπουλιώτης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alkiviadis Markopouliotis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Alkiviadis Markopouliotis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alkiviadis Markopouliotis'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alkiviadis Markopouliotis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alkiviadis Markopouliotis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alkiviadis Markopouliotis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alkiviadis Markopouliotis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2015 yılında AEK Atina

9 Ağustos 2017 yılında AOX Kissamikos

30 Haziran 2018 yılında AEK Atina

11 Eylül 2019 yılında Doxa Dramas

3 Ağustos 2020 yılında Panachaiki

31 Temmuz 2021 yılında Olymp. Volou

23 Temmuz 2022 yılında Proodeftiki

Alkiviadis Markopouliotis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alkiviadis Markopouliotis şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.