Alkol satış yasağı kalktı mı? Bakan Soylu açıkladı

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştuğunu ifade eden Gazeteci Candaş Tolga Işık, 17 günlük tam kapanma süreci ve alkol yasağına ilişkin sorduğu sorulara aldığı yanıtları aktardı.

Candaş Tolga Işık'a, 17 günlük tam kapanma boyunca bakanlığın tüm birimleriyle 24 saat nöbet sistemine geçtiklerini ifade eden Bakan Soylu, şu ana dek e devlet üzerinden yapılan başvuruların 250 bin aştığını belirtti.

Genelgede muafiyet verilen sektörlerin belli olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, yine de herkesin istisna istediğini ifade etti. Bakan Soylu, Pazar gününe kadar görev kağıdı, Pazar gününden sonra hem görev kağıdı hem de e-başvuru üzerinden gelen taleplerin çok sıkı denetleneceğini belirtti.

"YASAKLARA UYUM GAYET İYİ GİDİYOR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasaklara uyumun gayet iyi gittiğini belirterek evinde kurallara uyarak 17 günü geçiren vatandaşın hakkını yedirtmemeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

ALKOL SATIŞ YASAĞI KALKTI MI?

Gazeteci Candaş Tolga Işık, İçişleri Bakanı Soylu'ya alkol satış yasağının kalktığı yönündeki iddiaları sorduğunu da sözlerine ekledi. Bakan Soylu, Işık'ın sorusuna alkol yasağının tam kapanma boyunca devam edeceği yanıtını verdi.

İşte Candaş Tolga Işık'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklama:

"Az önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştum, “17 günlük tam kapanma boyunca bakanlığımız tüm birimlerimiyle 24 saat nöbet sistemine geçtik. Şu ana kadar e-devlete başvuru 250 bini aştı. İlk gün 6 milyon kişi ziyaret etti. Vatandaşımıza ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz

Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu: Herkes istisna istiyor ancak genelgede muafiyet verilen sektörler belli. Bu noktada pazara kadar görev kağıdı pazardan sonra hem görev kağıdı hem de e-başvuru üzerinden gelen talepler çok sıkı denetlenecek

e-başvuru üzerinden gelen taleplerin belli istisnai sektörler dışında SGK kaydı olup olmadığına dikkat ediyoruz. SGK’sı olmayan bazı kapsam içindeki sektör çalışanları için de bir suistimal olmaması için görev kağıtları çok sıkı denetlenecek isterim

Çalıştırmadığı kişiyi çalıştırıyor gibi gösteren kurum da bunun sorumluluğunu taşır. Ayrıca Tüm illerin giriş-çıkış ve belli noktalarınında (köprü, ana cadde gibi) düzenli denetimler yapılıyor bundan sonra da devam edecek

Bundan kaynaklı trafik yoğunlukları yaşanacak bu görüntüleri özellikle sosyal medyada paylaşıp kurallara uyulmuyor, herkes dışarda şeklinde bir algı oluşturanlara itibar etmeyin. Şu ana kadar yasaklara uyum gayet iyi gidiyor.

Amacımız evinde kurallara uyarak 17 günü geçiren vatandaşın hakkını yedirtmemek. Tam kapanma bittiğinde milletçe vaka sayılarındaki düşüşle sabr ettik ama buna değdi diyebilmektir” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'ya alkol satış yasağının kalktığı yönündeki iddiaları da sordum, "Doğru değil, tam kapanma boyunca devam edecek. Kısıtlamalar başladığında (14 nisan) 63 bin olan vaka sayısını bugün 31 binlere getirdik. Demek ki aldığımız kararlar doğru..." dedi.

Bu arada Sayın Bakan alkol satış yasağı uygulamasıyla ilgili hükümete gelen eleştirilerle ilgili sorularıma "Ben o tartışmalara girmem..." diyerek yanıt verdi ve yukardaki tivitte yazan ifadeyle noktaladı."