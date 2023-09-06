Alkol yine şişe de durduğu gibi durmadı! 2 kadın gece kulübünü karıştırdı, polisi görünce göğüslerini açtı!

İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübüne eğlenmek için giden iki kadın, aşırı alkolün etkisiyle kendisinden geçerek gece kulübünde taşkınlık yarattı. Mekandaki diğer müşterilerini şikayeti üzerine mekandan atılan kadınlar, dışarda da rahat durmadı. Polis ekiplerini karşısında görünce ise göğüs bölgesini açarak rezalet çıkardı.

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir mekanda eğlenmeye gelen 2 kadın, alkolü fazla kaçırınca ortaya istenmeyen görüntüler yansıdı.

Olay, Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübünde gecenin ilerleyen saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre Ada M. (33) ile Aline Berfu E. (31), alkolün de etkisiyle mekanda taşkınlık çıkarttı.

Müşterilerin şikayeti üzerine kapının önüne konan iki kadın görevlilere direnenince işletme sahipleri polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

POLİSİ GÖRÜNCE GÖĞÜS BÖLGESİNİ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerini gören Ada M., bu kez de göğüs bölgesini açarak rezalet çıkarttı. Kapıda sigara izmaritleri için bırakılan demir çöp tenekesini de kaldırımdaki cama vuran Ada M., polislere de direndi. Kadın bir türlü sakinleştiremeyince orantılı güç kullanılarak gözaltına alındı. Kadınların eğlence mekanından çıkarıldığı ve kapıda taşkınlık çıkardıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Emniyete götürülen Ada M. ile Alina Berfu E.'nin "tehdit", "hakaret", "yaralama", "hırsızlık", "iftira", "şantaj", "fuhuş" gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.

SERBESET BIRAKILDILAR

Emniyette "tehdit", "hakaret", "hayasızca hareketler", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından adliyeye sevk edilen Ada M. ve Aline Berfu E., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Alkol yine şişe durduğu gibi durmadı! Beşiktaş'ta 2 kadın gece kulübü karıştırdı, polisi görünce göğüslerini açtı!

Alkol yine şişe durduğu gibi durmadı! Beşiktaş'ta 2 kadın gece kulübü karıştırdı, polisi görünce göğüslerini açtı!

KAYNAK: İHA

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