Alkol zammı 2021 | Alkole zam geldi mi? | İçki fiyatları arttı mı?

Yeni yıl zamlarından etkilenen sektörlerin başında gelen alkollü içeceklerde, 2021 yılına girilmesiyle birlikte fiyat güncellemesine gidildi. Alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 17,07 oranında atırılırken vatandaşlar da bu ÖTV zammının alkol fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor. İşte detaylar...

ALKOL ZAMMI 2021

Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 17,07 oranında artırıldı. Vergideki artışın fiyatlara yansıması beklenirken biradaki maktu ÖTV tutarı 2,0442 TL’den 2,3933 TL’ye, rakıdaki ÖTV 279,29 TL’den 326,99 TL’ye çıkartıldı.

Enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından alkollü içkilerden ve purolardan alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 17.07 oranında artış yapıldı. Biradaki maktu ÖTV tutarı 2,0442 TL’den 2,3933 TL’ye, rakıdaki ÖTV 279,29 TL’den 326,99 TL’ye çıkartıldı.

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ALKOLE ZAM GELDİ Mİ? İÇKİ FİYATLARI ARTTI MI?

Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 81,38 TL’den 95,29 TL’ye, alkol derecesi yüzde 22 ve fazla olanlarda 279,29 TL’den 326,99 TL’ye yükseltildi.

Tütün içeren purolardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,3747 TL’den 0,4386 TL’ye, maktu vergi tutarı ise 0,5008 TL’den 0,5863 TL’ye çıkartıldı.