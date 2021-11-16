Sahte içki can aldı! Evlerinde ölü bulundular

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; Muzaffer Güçer, etil alkolden yaptığı sahte içkiyi sattı. Güçer'den içki satın alan Ercan Üstündağ (29), Muharrem Sınık (51) ve Basri Çamlı (64) zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Olay sonrası görme kaybı yaşayan Hasan Hüseyin Karagöz ise Bolvadin Devlet Hastanesi'nin acil servisine gitti. Karagöz'ün sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.

KENDİ YAPTIĞI İÇKİDEN ZEHİRLENDİ

Bu arada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de tedavi gördüğü sahte içkiyi yapan Muzaffer Güçer isimli şahsın da kendi yaptığı sahte içkiyi kullanarak zehirlendiği ve görme kaybı şikayetiyle özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.